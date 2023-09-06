В Челябинской области седьмого сентября – туманы, ночные заморозки, местами дожди

В четверг, седьмого сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, днем местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, в ночные и утренние часы - туманы. В Челябинске – преимущественно без осадков. В отдельных районах ночью и утром сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах - до плюс одного градуса, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 19-21 градуса. По области – плюс 18-23 градуса.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 6 часов 11 минут, заход – в 19 часов 32 минуты. Долгота светового дня 13 часов 21 минута. Луна убывающая.

По народному календарю седьмого сентября - Тит Листопадник.

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили наши предки. По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода.

Именины в этот день: Владимир, Иван, Моисей, Тит.