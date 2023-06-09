В Челябинской области суббота будет жаркой, воскресенье - местами прохладным

В предстоящие праздничные выходные, 10 и 11 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. В Челябинске в субботу – без осадков, в воскресенье возможен кратковременный дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах прохладнее – плюс 1-6 градусов. В ночь на воскресенье – плюс 9-14 градусов, в низинах – до плюс пяти градусов.

В субботу в дневные часы воздух прогреется до плюс 22-27 градусов, в горах и низинах - до плюс 18 градусов. В воскресенье в южной жара сохранится – плюс 24-29 градусов, а на севере региона будет всего плюс 15-20 градусов.

Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба, в воскресенье поднимется до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 10 июня - Никита Гусятник.

Если день выдавался тихим - ждали к осени хорошего урожая. Именины в этот день Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

По народному календарю 11 июня - Феодосья Колосятница.

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь - много грибов найдешь, а если знойный июнь - на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу - будет низкая цена хлебу, если с середины - средняя, а если сверху - высокая. Именины в этот день: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.