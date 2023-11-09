В Челябинской области в четверг – местами дождь с мокрым снегом

В четверг, девятого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, накануне в отдельных районах наблюдались гололедно-изморозевые явления, туманы. В восемь утра в Челябинске – плюс один градус, влажность воздуха 99%, ветра нет.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится и составит 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 8 часов 13 минут, заход - в 17 часов 3 минуты. Долгота светового дня - 8 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю девятого ноября – Зарок на Параскеву.

В этот день было принято давать обеты - обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан, Терентий.