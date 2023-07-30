В Челябинской области в последний день июля сохранятся жара и НМУ

В понедельник, 31 июля, в Челябинской области ожидается малооблачная погода и жаркая погода, лишь местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В последний день июля в шести городах региона сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. На территории Златоуста, Коркино, Магнитогорска и Сатки они продлятся до 19 часов 31 июля, в Магнитке - до 13 часов 31 июля.

Кроме того, в большинстве будет высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в юго-западных районах местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 17-19 градусов, по области – в плюс 14-19 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 29-31 градус, по области – плюс 28-33 градуса в горных районах – плюс 24-29 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в четыре часа 59 минут, заход - в 21 час. Долгота светового дня - 16 часов одна минута. Луна растущая.

По народному календарю 31 июля - Омельянов день.

На Руси в южных районах на Омельяна (Емилиана) заканчивалась жатва. С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек — они заготавливали варенья и соленья на зиму. Значительную часть заготовок составляли дары леса.

Именины в этот день: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.