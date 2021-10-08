В Челябинской области в субботу – тепло и ясно, в воскресенье – снег с дождем

В предстоящую субботу, девятого октября, в Челябинской области ожидается в субботу теплая и ясная погода, преимущественно без осадков. В воскресение, 10 октября, местами пройдут небольшие осадки в видедождя переходящего в снег, на севере до умеренных.

В выходные северо-восточных районах местами прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – по области – от минус четырех до плюс одного градуса, в горах и низинах – до минус девяти градусов. В ночь на воскресенье в Челябинске -плюс 1-3 градуса, по области – от минус одного до плюс четырех градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают в Челябинске плюс 10-12 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах прохладнее – плюс 2-7 градусов. В воскресенье в областном центре – плюс 6-8 градусов, на остальной территории – плюс 4-9 градусов.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 13-15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба. В субботу оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление начнет расти и в понедельник достигнет 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю девятого октября – Иван Богослов.

На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов. Много поговорок и примет существовало непосредственно о самом первом снеге. «Не то снег, что метет, а то, что сверху идет», — говорили люди. Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий, зимний, снег ложится непременно ночью. Если на Ивана Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, ждали дождливого и холодного июня следующим летом.

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

По народному календарю 10 октября - Савватий Пчельник.

На Савватия заканчивались Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что все сделанное сегодня не пойдет на пользу.

Именины в этот день: Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.