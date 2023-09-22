В Челябинской области в выходные – тепло и солнечно

В предстоящие выходные, 23 и 24 сентября, в Челябинской области ожидается теплая и ясная погода, без осадков. Лишь в ночь на субботу возможен небольшой дождь. В ночные и утренние часы – местами туманы. Ночью в воскресенье - магнитные бури. В отдельных районах в ночь на субботу возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу - плюс 6+11 градусов, в горах и низинах - до плюс одного градуса, местами заморозки до минус двух градусов. В ночь на воскресенье и понедельник – плюс 4-9 градусов.

В субботу в дневные часы воздух прогреется до плюс 17-22 градусов, в воскресенье – плюс 18-23 градусов, в понедельник – плюс 18-24 градуса.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, ночью в субботу местами порывы до 13 метров в секунду, в воскресенье – западный ветер 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба, в воскресенье чуть понизится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Ночью и ранним утром в воскресенье – магнитная буря.

По народному календарю 23 сентября - Петр и Павел Рябинники.

К дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину», — говорили в народе. По рябине судили и о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

По народному календарю 24 сентября – Федорины вечерки.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», - говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: «Федора - замочи хвост». Вспоминали еще один Федорин день - зимний: «Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает». Крестьяне подводили итог осенним трудам: убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами. В этот день также ходили в поле смотреть, как растут озимые. Если из-под земли уже были видны сильные и густые всходы, это обещало хороший урожай на следующий год.

Именины в этот день: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.