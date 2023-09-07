В Челябинской области восьмого сентября – тепло, ветрено и дождливо

В пятницу, восьмого сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град, ночью и утром в отдельных районах туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, при прояснении – до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах прохладнее – до плюс восьми градусов.

Ветер ночью южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду, днем юго-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 10 минут, заход - в 19 часов 34 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 24 минуты. Луна растущая, в выходные - полнолуние.

По народному календарю восьмого сентября – Наталья Овсяница и Адриян Осенний.

С Натальи Овсяницы на Руси начинали косить овес. «К Наталье не выкосишь овес — намотаешься до слез», — говорили в народе.

С этого времени день убавляется примерно на три часа от летнего солнцестояния. В народе примечали: «Петр и Павел (12 июля) на час день убавил, Илья Пророк (2 августа) два уволок, а Адриян и Наталья три утащили, канальи». Обращали внимание и на приметы погоды. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.

Именины в этот день: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.