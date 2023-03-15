В четверг в Челябинской области – без осадков

В четверг, 16 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем – плюсовые температуры, ночью – минусовые. На дорогах гололедица. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 2-7 градусов, при прояснении – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов. По области – плюс 4-9 градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Восход солнца - в 7 часов 3 минуты, заход - в 19 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 59 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 16 марта – Евтропиев день.

Наши предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу - пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако - следующий день будет ненастным. А главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

Именины в этот день: Марфа, Михаил, Севастьян.