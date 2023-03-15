15.03.2023
Клиенты ВТБ в Челябинской области увеличили объем налоговых платежей в четыре раза
15.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 марта (18+)
15.03.2023
В Челябинске состоялась конференция, посвященная православию в книжной культуре региона
15.03.2023
Челябинские власти и садоводы будут вместе решать насущные проблемы СНТ
15.03.2023
ММК-МЕТИЗ осваивает выпуск многопрядного каната для мостовых кранов
15.03.2023
Нарушения при проведении аукциона на строительства системы водоснабжения в Нязепетровске
В четверг в Челябинской области – без осадков
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023