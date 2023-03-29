29.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 марта (18+)
29.03.2023
Пока – с «холодным» асфальтом: в Челябинске идет ямочный ремонт
29.03.2023
Радиобиологи ЧелГУ нашли у рыб орган-дозиметр
29.03.2023
В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения
29.03.2023
В Челябинске сотрудники полка ППС задержали подозреваемых в уличном грабеже
29.03.2023
Магнитогорские депутаты добавили полномочий администрации города
В четверг в Челябинской области - без осадков, порывистый ветер, высокое давление
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023