В четверг в Челябинской области - без осадков, порывистый ветер, высокое давление

В четверг, 30 марта, в Челябинской области облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами на дорогах гололедица на фоне высокого атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 5-7 градусов, по области плюс 4-9 градусов.

Ветер восточной четверти ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 35 минут, заход - в 19 часов 26 минут. Долгота светового дня - 12 часов 51 минута. Луна растущая.

По народному календарю 30 марта - Алексей Теплый. Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей - из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи - то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам. Также собирали березовый сок и пили его всей семьей.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.