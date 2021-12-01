В четверг в Челябинской области дождь со снегом, порывистый ветер

В четверг, второго декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Утром в отдельных районах туманы, гололедные явления, перепады атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – до минус двух градусов, по области – от плюс трех до минус двух градусов, при прояснении – до минус семи градусов.

Днем в Челябинске ожидается плюс 1-3 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

Ветер южный с переходом на западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 17 15 метров в секунду.

Атмосферное давление на 10 единиц ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, ночью оно еще понизится до 724 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 56 минут, зайдет в 16 часов 29 минут. Долгота светового дня – 7 часов 33 минуты. Луна растущая.

По народному календарю второго декабря - Авдей Радетель.

На Авдея опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», - говорили люди. Они старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды.

Именины в этот день: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Филарет, Яков.