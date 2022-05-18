18.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 мая
18.05.2022
Челябинский театр приглашает на психологические тренинги
18.05.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек
18.05.2022
Челябинец избил семилетнюю дочь
18.05.2022
ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр
18.05.2022
«Прорыв» отправлен в российскую армию
В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град и сильный ветер
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022