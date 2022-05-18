В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град и сильный ветер

В четверг, 19 мая, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, в ночные часы в отдельных районах - грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Днем - в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в горах прохладнее – до плюс девяти градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 6-11 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение суток повысится до 735 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 38 минут, заход - в 21 час 4 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 19 мая – Иов Горошник.

Хотя горох начинали сеять еще на Егория (6 мая), именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи».

В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считается очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил».

Именины в этот день: Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов.