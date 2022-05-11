В четверг в Челябинской области местами дожди

В четверг, 12 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами днем пройдут кратковременные дожди. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В крайних восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – от ноля до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер южной четверти ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 49 минут, заход - в 20 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 3 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 12 мая – Девять целителей.

По народным поверьям, девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей. В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.