В четверг в Челябинской области местами дожди, грозы, град

В четверг, 11 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В отдельных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах и низинах – до плюс шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 29-31 градус. По области – плюс 27-32 градуса.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 20 минут, заход - в 20 часов 37 минут. Долгота светового дня - 15 часов 17 минут. Луна растущая. В пятницу и субботу – полнолуние.

По народному календарю 11 августа – Калинник.

Калинниками на Руси называли пироги с горькой ягодой. Также калинниками называли утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. В северных губерниях молились: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Морок, или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. «Коли на Калинника туман - припасай косы про овес с ячменем», - подмечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь зазеленеет - значит, осень будет ненастной.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима.