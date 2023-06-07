В четверг в Челябинской области – местами дожди и грозы

В четверг, восьмого июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков. Атмосферное давление пониженное.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, при прояснении – всего плюс два градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса. По области – плюс 18-23 градуса, на юге региона воздух прогреется до плюс 36 градусов.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного значения. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 16 минут, заход - в 21 час 30 минут. Долгота светового дня – 17 часов 14 минут. Луна растущая.

По народному календарю восьмого июня – Карп Карполов.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней. Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Именины в этот день: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.