07.06.2023
В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров
07.06.2023
В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар
07.06.2023
В Челябинске закроют движение по улице Омской
07.06.2023
Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков
07.06.2023
В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России
07.06.2023
В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы
В четверг в Челябинской области – местами дожди и грозы
22.01.2023
В понедельник в Челябинской области – без осадков
30.04.2019
Май в Челябинской области будет теплым и дождливым
30.01.2019
Февраль в Челябинской области будет непредсказуемым
28.12.2018
Январь в Челябинской области будет морозным и снежным
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023