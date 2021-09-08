В четверг в Челябинской области местами кратковременные дожди и ночные заморозки

В четверг, девятого сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах - заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В южной половине региона местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске ожидается плюс 5-7 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, при прояснении заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 11 минут, заход - в 19 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 21 минута. Луна растущая.

По народному календарю – Два Пимена.

На Пименов крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы.

Именины в этот день: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Пимен, Степан.