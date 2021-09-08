08.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября
08.09.2021
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений, спасая оператора
08.09.2021
В Чурилово почистили пруд рядом с новым сквером
08.09.2021
ВТБ предоставит своим клиентам доступ к «социальному казначейству» в 2022 году
08.09.2021
Минэкологии предложило властям Кунашакского района расторгнуть договор с предприятием, загрязняющим Течу
08.09.2021
Треть миллиона рублей лишился работодатель из Челябинска, взяв на работу бывшего уголовника
В четверг в Челябинской области местами кратковременные дожди и ночные заморозки
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021