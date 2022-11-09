В четверг в Челябинской области – мокрый снег и дождь

В четверг, 10 ноября, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе - до умеренных, в отдельных районах гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – до минус двух градусов, по области – от плюс одного до минус четырех градусов, на юге региона – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градуса. По области – от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местам порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 8 часов 14 минут, заход - в 17 часов 2 минуты. Долгота светового дня - 9 часов 41 минута. Полнолуние.

По народному календарю 10 ноября – Параскева-Пятница, Бабья заступница.

Святая была помощницей в женских делах и заботах. Обыкновенно в ее день не работали, особенно запрещалось также стирать белье и прясть нитки. Можно было лишь мять и трепать лен. Устраивали даже специальные льняные смотрины: вытрепанный лен-первак показывали друг другу, хвастаясь мастерством. Девушки старались показать свои умения женихам и будущим свекровям.

Именины в этот день: Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий, Тимофей.