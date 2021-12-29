В четверг в Челябинской области – мороз и без осадков

В четверг, 30 декабря, в Челябинской области ожидается морозная погода, преимущественно без осадков, местами изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 30-32 градусов, по области – минус 29-34 градуса, в низинах – минус 36-41 градус, в горах – минус 23-28 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 14-16 градусов. По области – минус 10-15 градусов, на юге области – до минус 17 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 12 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 30 декабря – Данилов день.

В этот день обращали внимание на приметы погоды. Считалось, что если на Данила на деревьях появится иней, то Святки будут тёплыми. Если же началась метель - летом пчёлы будут хорошо роиться.

Именины в этот день: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.