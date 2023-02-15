В четверг в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

В четверг, 16 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 20-22 градуса, по области – минус 20-25 градусов, при прояснении - до минус 28 градусов, в горах - до минус 15 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 8-10 градусов. По области - минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 13 градусов, на крайнем западе теплее – до минус двух градусов.

Ветер восточной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в восемь часов 15 минут, заход – в 18 часов две минуты. Долгота светового дня девять часов 47 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 16 февраля - Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки.

Наши предки наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями - лето будет дождливым.

Именины в этот день: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.