В четверг в Челябинской области осадков не обещают

В четверг, четвертого ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 10-12 градусов, по области – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 17 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 757 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Высокий фон атмосферного давления может негативно сказаться на людях, страдающих нестабильным артериальным давлением, а также на гипертониках и гипотониках.

Восход солнца - в восемь часов пять минут, заход - в 17 часов 11 минут. Долгота светового дня - девять часов шесть минут. Новолуние.

По народному календарю четвертого ноября – Казанская.

К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы. «Кто на Казанской женится, тот счастлив будет», - верили люди.

Именины в этот день: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Серафим, Федор.