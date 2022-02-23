23.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 февраля
23.02.2022
Служба в армии будет учтена при выходе на пенсию
23.02.2022
Возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя жителями при взрыве газа в Сатке
22.02.2022
Счастливая история спасения челябинской кошки, просидевшей на огромной высоте трое суток
22.02.2022
В Челябинской области открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
22.02.2022
Челябинский зоопарк снял трогательные видео вышедшей из спячки Шкоды
В четверг в Челябинской области оттепель и местами снег
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022