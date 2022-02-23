В четверг в Челябинской области оттепель и местами снег

В четверг, 24 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, ночью в горах прогнозируют умеренные осадки, на крайнем западе – сильные. Местами метели, гололедные явления. В Челябинске днем – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 3-5 градусов, по области – минус 1-6 градусов, при прояснении – до минус 11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса. По области – до плюс пяти градусов.

Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в семь часов 58 минут, заход - в 18 часов 19 минут. Долгота светового дня - 10 часов 21 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 24 февраля – Власьев день, Коровий праздник.

Власьевские морозы считались последними. В народе говорили: «Мороз запел — санный след оледенел»; «Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги»; «Власий, сшиби рог с зимы».

Именины в этот день: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.