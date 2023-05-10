В четверг в Челябинской области – перепады температур, днем без осадков

В четверг, 11 мая, в Челябинской области ожидается существенный перепад температур. Ночью на большей части территории возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы и на юге - небольшие дожди. Днем температура воздуха повысится и осадков не обещают.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – до плюс двух градусов, на почве заморозки до минус трех градусов, по области – до плюс пяти градусов, в большинстве районов заморозки до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в четыре часа 53 минуты, заход - в 20 часов 48 минут. Долгота светового дня – 15 часов 55 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 11 мая - Березосок. Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца - к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной - это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать - и тогда грядки и пашни будут плодородны.

Именины в этот день: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.