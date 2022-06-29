В четверг в Челябинской области прохладно, днем местами небольшие дожди

В четверг, 30 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью - преимущественно без осадков, местами туманы, днем – в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

В южной половине региона сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 17-22 градуса.

Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в четыре часа 15 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Новолуние.

По народному календарю 30 июня - Мануйло и Савелий. В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь - тем лучше будут нестись куры. Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

Именины в этот день: Дина, Измаил, Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.