В четверг в Челябинской области – прохладно и ветрено

В четверг, 16 сентября, в Челябинской области ожидается ветреная и прохладная погода, преимущественно без осадков.

В южных районах местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днём порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 25 минут, заход - в 19 часов 14 минут. Долгота светового дня - 12 часов 49 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Домна Доброродная.

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев.

В это время также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было торопиться и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна (Доминика), Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.