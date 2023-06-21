21.06.2023
Текслер: Ускоренными темпами восстанавливаем медицину, восполняем кадры
21.06.2023
Скейт-площадка челябинского парка имени Тищенко приобрела новые краски
21.06.2023
В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута
21.06.2023
Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов
21.06.2023
Ликвидировать опасное для жизни болото битума в Троицке будут городские власти
21.06.2023
На улицах Орджоникидзе и Тимирязева в Челябинске появятся велосипедные дорожки
В четверг в Челябинской области сохранится прохладная, сырая и ветреная погода
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023