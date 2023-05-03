В четверг в Челябинской области сохранится жаркая и ветреная погода

В четверг, четвертого мая, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая и ветреная погода, преимущественно без осадков.

На всей территории региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, в низинах – до плюс двух градусов.

Днем воздух прогреется в Челябинске до плюс 23-25 градусов, по области – плюс 21-26 градус.

Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Четвертого мая по народному календарю - Проклов день. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. А по черемухе судили о погоде. Чем раньше она зацветала - тем более жаркого лета ждали.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл, Федор.