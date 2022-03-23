В четверг в Челябинской области сыро и ветрено

В четверг, 24 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в горных районах местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. В Челябинске – преимущественной без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов. По области – плюс 1-6 градусов.

Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы ночью до 18 метров в секунду, днём до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 42 минуты, заход - в 19 часов 18 минут. Долгота светового дня - 12 часов 35 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 24 марта – Ефимов день.

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает».

Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

Именины в этот день: Василий, Георгий, Ефим, Иван.