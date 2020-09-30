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В четверг в Челябинской области тепло, без осадков

Погода
Вчера, 23:07
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Автор: 
Любовь Юрина

В четверг, 1 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске - плюс 3-5 градусов, по области – плюс 1-6 градусов, в отдельных районах заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер ночью неустойчивый до пяти метров в секунду, днём восточной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно слабо возмущённое.

Восход солнца - в 6 часов 53 минуты, заход - в 18 часов 35 минут. Долгота светового дня - 11 часов 41 минута. Растущая. В пятницу – полнолуние.

По народному календарю – Арина Шиповница.

В этот день на Руси было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны после дня Арины (Ирины).

На Арину наблюдали за журавлями. Если они начинали улетать в теплые края, то на Покров (14 октября) ждали первых серьезных морозов. Если журавлей в этот день видно не было, то считалось, что до Артемьева дня (2 ноября) ни одному морозу не бывать. Птицам, улетающим на юг, вслед кричали: «Колесом дорога!», — чтобы они по весне вернулись домой. Всего в народном календаре три праздника, посвященных Арине. Наши предки так и говорили: «Три Арины в году живут». Первую Арину, 29 апреля, называли «урви берега»; вторую, 18 мая, — «рассадница»; а третью — «шиповница» и «журавлиный лет». По этому дню судили о погоде 1 апреля. Также наблюдали: если бурьяны высоки — зимой будет много снега.

Именины в этот день: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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