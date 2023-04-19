19.04.2023
На целевые гранты от РМК уже реализовано более 60 проектов
19.04.2023
«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников
19.04.2023
Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»
19.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)
19.04.2023
Полицейскими Еткуля задержана «закладчица» героина и методона
19.04.2023
В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут
В четверг в Челябинской области тепло и дождливо
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023