В четверг в Челябинской области тепло и дождливо

В четверг, 20 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус четырех до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – плюс 12-17 градусов, в горных районах - до плюс девяти градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба. В течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в пять часов 39 минут, заход - в 20 часов 10 минут. Долгота светового дня – 14 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 20 апреля – Акулинин день.

На Акулину примечали погоду. Если было дождливо - это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину - хорошая калина». Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи. Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину - такова она будет и 20 сентября.

Именины в этот день: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.