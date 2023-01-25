В четверг в Челябинской области ветер усилится, давление упадет, местами пройдет снег

В четверг, 26 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег, в Челябинске – без существенных осадков. Атмосферное давление упадет и станет ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 12-17 градусов, в низинах холоднее – минус 18-23 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 11 градусов.

Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативного значения на две единицы. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 8 часов 56 минут, заход - в 17 часов 17 минут. Долгота светового дня – 8 часов 21 минута. Луна растущая.

По народному календарю 26 января – Ермилов день.

В этот день по случаю холодов полагалось проводить день дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи - болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам - тепло в дом стучится; если стену дерет - ненастье у ворот». Туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

Именины в этот день: Афанасий, Максим, Петр, Яков.