В четверг в Челябинской области возможны дожди и грозы

В четверг, 26 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью прогнозируют сильные ливни, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, при прояснении – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, на юге воздух прогреется до плюс 22 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 30 минут, заход - в 21 час 15 минут. Долгота светового дня - 16 часов 45 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 26 мая - Лукерья Комарница. На Лукерью появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды комаров; если много мошек - готовь по грибы лукошек». Считалось, если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара - их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени - комариное племя на дюжину убавится.

Именины в этот день: Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий.