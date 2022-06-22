В четверг в Челябинской области жара, местами дожди и грозы

В четверг, 23 июня, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, град.

В южной половине Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, на юге – до плюс 18 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов, по области – плюс 24-29 градусов, в южных районах воздух прогреется до плюс 32 градусов.

Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, днем при грозах до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление в ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 734 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативного показателя на восемь единиц. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 15 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 23 июня – Знамения Тимофея.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое - но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», - и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.