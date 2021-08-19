В четверг в Челябинской области жарко и без осадков

В четверг, 19 августа, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода, преимущественно без осадков.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южной половине местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в горах и низинах прохладнее – плюс восемь градусов.

В дневные часы в областном центре столбик воздух прогреется до плюс 31-33 градусов, по области – 31-36 градусов, в горах и низинах – до плюс 28 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы - 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 5 часов 37 минут, зайдет - в 20 часов 19 минут. Долгота светового дня - 14 часов 43 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 19 августа – Яблочный Спас.

В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными.

В народе говорили, что после Преображения Господня (в народе этот православный праздник называли Яблочный Спас) и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас - бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», - подмечали наши предки. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.