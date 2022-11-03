В День народного единства в Челябинской области – снег, местами сильный

В пятницу, четвертого ноября, в Челябинской области ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде снега, в восточных районах вероятен сильный снег. Местами слабые метели, на дорогах гололедица, в горах - сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – минус 1-6 градусов, при прояснении – до минус девяти градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – от минус одного до плюс одного градуса до плюс двух градусов, по области – от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер ночью восточной четверти 3-8 метров в секунду, днём северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в восемь часов пять минут, заход - в 17 часов 11 минут. Долгота светового дня - девять часов шесть минут. Луна растущая.

По народному календарю четвертого ноября – Казанская.

К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы. «Кто на Казанской женится, тот счастлив будет», - верили люди.

Именины в этот день: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Серафим, Федор.