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В День Победы в Челябинской области жарко и местами дожди

Погода
Вчера, 17:49
Автор: 
Олеся Денисова

В День Победы, девятого мая, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, в южных районах возможен небольшой дождь. В Челябинске – без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в регионе будет плюс 4-9 градусов, в низинах – около ноля.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов, по области – плюс 24-29 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 58 минут, заход - в 20 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 46 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Глафира Горошница.

На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай.

Именины в этот день: Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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