В День России в Челябинской области – местами дожди и заморозки

В День России, 12 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, на юге с грозами. В Челябинске – преимущественно без осадков. В отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В южных районах местами прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, минувшей ночью на севере области отмечались заморозки в воздухе до минус двух градусов, на почве – до минус трех градусов.

В восемь утра в Челябинске было плюс 11 градусов, влажность воздуха 45%, ветер северный 2-5 метров в секунду.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, на юге столбик термометра будет подниматься до плюс 22 градусов.

Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 12 июня - Змеиный праздник.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег.

Именины в этот день: Василий, Исаакий, Никанор.