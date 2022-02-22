В День защитника Отечества в Челябинской области мокрый снег и метели

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного, на крайнем западе до сильного, в отдельных районах метели, гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске минус 7-9 градусов, по области – минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 15 градусов, в горах – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса. По области – до плюс пяти градусов, на юге – до минус пяти градусов.

Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в восемь часов, заход - в 18 часов 17 минут. Долгота светового дня - 10 часов 17 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 23 февраля - Прохор Весновей, Харлампий.

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?» (память святого Власа отмечается на следующий день). В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

Именины в этот день: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий.