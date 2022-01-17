В Крещенский Сочельник в Челябинской области местами снег и метели

В понедельник, 18 января, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабые метели. В Челябинске – без осадков.

По народным приметам, метель в этот день предвещала и метель на Масленицу. Она также говорила о том, что предстоящим летом будут хорошо роиться пчелы.

Считалось также, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске ожидается минус 14-16 градусов, по области – минус 11-16 градусов, в низинах – до минус 20 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов. По области – минус 6-11 градусов.

Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативных значений на четыре единицы. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 7 минут, заход - в 17 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 55 минут. Полнолуние.

По народному календарю 18 января – Крещенский сочельник, Голодный вечер.

Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад - что вызреет гречка, а метель - что будут хорошо роиться пчелы. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», - что означало, что овцы принесут большой приплод.

Именины в этот день: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.