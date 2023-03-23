23.03.2023
В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном
23.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта (18+)
23.03.2023
В Челябинской области проверили строительство и ремонт соцобъектов народной программы «Единой России»
23.03.2023
«Манекен» приглашает челябинцев на премьеру «Дней Савелия»
23.03.2023
Работает СОБР: челябинцам показали, как силовики нагрянули в бордель
23.03.2023
Челябинские полицейские установили личность «манхэттенского стрелка»
В ночь на пятницу в горах Челябинской области – снег с дождём, днем – без осадков
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023