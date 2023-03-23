В ночь на пятницу в горах Челябинской области – снег с дождём, днем – без осадков

В пятницу, 24 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в горах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках дорог гололедица. Днем - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – от плюс двух до минус трех градусов, в низинах – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 9-11 градусов. По области – плюс 7-12 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 42 минуты, заход - в 19 часов 18 минут. Долгота светового дня - 12 часов 35 минут. Луна растущая.

По народному календарю 24 марта – Ефимов день.

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает».

Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

Именины в этот день: Василий, Георгий, Ефим, Иван.