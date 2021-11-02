В ночь на среду в Челябинской области подморозит

В среду, третьего ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 9-14 градусов, в низинах – до минус 17 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – до минус пяти градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 758 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 3 минуты, заход - в 17 часов 13 минут. Долгота светового дня - 9 часов 10 минут. Луна убывающая. В четверг и пятницу – новолуние.

По народному календарю – Иларионов день. На Руси подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать пороша. Хотя ночи были уже морозными и снежными, днем солнце еще прогревало землю, и было довольно грязно. По этому поводу наши предки говорили: «Первая пороша — не путь». Но большой беды в этом не видели, ведь «бездорожье хулить — по белу свету не ходить». На Илариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает — значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву — в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.

Именины в этот день: Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.