В понедельник дожди прогнозируют лишь в отдельных районах Челябинской области

В понедельник, шестого июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ночью возможны туманы. В Челябинске – без существенных осадков.

В южной половине региона местами сохранится высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса. По области – плюс 17-22 градуса, в южных районах воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Ветер южный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 17 минут, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня – 17 часов 11 минут. Луна растущая.

По народному календарю шестого июня – Свобориное дерево.

В этот день начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь - то будет много грибов.

Именины в этот день: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.