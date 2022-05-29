В понедельник на юге Челябинской области жарко, на севере прохладнее, местами грозы

В понедельник, 30 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град, ночью и утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в низинах – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов. В северной половине области – плюс 13-18 градусов, в южной – плюс 22-27 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду, при грозах до 23 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 25 минут, заход - в 21 час 21 минуту. Долгота светового дня - 16 часов 56 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 30 мая – Евдокия Свистунья. В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Также в этот день почитали святого Андроника - или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло».

Именины в этот день: Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.