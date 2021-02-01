Организаторы несогласованных акций за Навального призывают людей к агрессии в отношении полицейских

В Еманжелинском районе в ДТП с участием четырех иномарок погиб водитель

В Копейске возбудили дело о махинациях с помещением для дошкольного учреждения

В Челябинске введен единый пересадочный билет, который будет действовать в городском транспорте в течение часа

В понедельник синоптики обещают сильное отложение изморози

В пятницу, первого февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в горах местами небольшой снег, в отдельных районах туманы. В южных районах местами вероятно сильное отложение изморози.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 16 градусов, влажность воздуха 85%, ветра нет.

В дневные часы в Челябинске ожидается около ноля градусов. По области – от плюс трех до минус двух градусов, на юге региона – минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 12 градусов.

Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 739 миллиметров ртутного. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 46 минут, заход – в 17 часов 29 минут. Долгота светового дня 8 часов 43 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю Макарьев день, Макар – весноуказчик.

По этому дню наши предки судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель — в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель — ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным.

Именины в этот день: Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

Фото: Телеграм-канал Таганай