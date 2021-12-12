В понедельник в Челябинской области без осадков

В понедельник, 13 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 12-14 градусов, по области – минус 12-17 градусов, в низинах – до минус 24 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске ожидается минус 5-7 градусов, по области – минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 9 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 16 минут. Луна растущая.

По народному календарю 13 декабря - Андрей Зимний.

На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду — но не только в колодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года. Также обращали внимание на другие приметы. Например, считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.

Именины в этот день: Андрей, Иван.