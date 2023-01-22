В понедельник в Челябинской области – без осадков

В понедельник, 23 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Атмосферное давление значительно выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – 11-16 минус градусов в горах и низинах теплее – минус восемь градусов, на юго-западе региона мороз будет сильнее – до минус 20 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус 4-9 градусов, на востоке – до минус одного градуса.

Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы на 18 единиц – 760 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 757 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в девять часов три минуты, заход - в 17 часов восемь минут. Долгота светового дня - восемь часов пять минут. Луна растущая.

По народному календарю 23 января – Григорий-летоуказатель.

На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето - дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.

С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее - небо будет синее»; «День долгим инеем рясен - летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».

Именины в этот день: Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.