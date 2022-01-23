В понедельник в Челябинской области будет морозно

В понедельник, 24 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 22-24 градуса, по области – минус 21-26 градусов, на юге региона – до минус 30 градусов, в горах – минус 17-22 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 10-12 градусов. По области – минус 7-12 градусов, в южных районах холоднее – до минус 17 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в девять часов три минуты, заход - в 17 часов восемь минут. Долгота светового дня - восемь часов пять минут. Луна убывающая.

По народному календарю 24 января – Федосеев день.

На Руси этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья. Говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться - поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

С морозами были связаны и некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день - к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы - яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло - на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны - худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются».

Именины в этот день: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.