В понедельник в Челябинской области дождь со снегом

В понедельник, 27 сентября, в Челябинской области ожидается дождь, переходящий в снег, местами сильные, в отдельных районах гололедные явления. Вероятно сильное налипание мокрого снега на провода, в горах сильная гололедица.

В восточной половине области и юго-западных районах региона местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс четыре градуса. Влажность воздуха 55%. Ветер северо-восточный 4-10 метров в секунду.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске - до плюс 6-8 градусов, по области – плюс 3-8 градусов.

Ветер восточный 8-13 метров в секунду, отдельные порывы до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взошло в 6 часов 46 минут, зайдет в 18 часов 44 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 58 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 27 сентября – Воздвиженье.

Важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза. В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», - подмечали в народе.

Именины в этот день: Иван.