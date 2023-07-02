В понедельник в Челябинской области – дожди, грозы

В понедельник, третьего июля, в Челябинской области ожидается жаркая, душная и ветреная погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град. Согласно народной примете, если в этот день идет дождь, то будет идти еще сорок дней.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов, по области – плюс 25-30 градусов.

Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Солнце взошло в четыре часа 20 минут, заход - в 21 час 37 минут. Долгота светового дня - 17 часов 17 минут. Полнолуние.

По народному календарю Мефодий-перепелятник. На Мефодия отмечали праздник перепелятников - охотников. С этого дня «перепелиные» охотники наблюдают над озимым хлебом: если над ним носится паутина, летает мошкара, то там и будут собираться перепела. Каждый охотник старался для будущего счастья поймать хоть одну птичку, и особенно хотелось поймать белого перепела, который как бы предвещал успех в ловле.