14.05.2023
Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты
13.05.2023
В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми
12.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
12.05.2023
Консультация юриста: каковы права работника при переезде предприятия
12.05.2023
Мультфильм про Аркаим вышел в финал международного конкурса
12.05.2023
Жители Челябинской области активно выступают против эвтаназии и запрета кормить бездомных животных
В понедельник в Челябинской области – дожди, местами грозы, ночные заморозки
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023