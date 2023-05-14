В понедельник в Челябинской области – дожди, местами грозы, ночные заморозки

В понедельник, 15 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в ночные и утренние часы - туманы. Ночью местами прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами в восточной половине - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

На большей части территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), на крайнем юге - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью синоптики обещают в Челябинске плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, при прояснении заморозки до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, по области – плюс 16-21 градус.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба. В течение суток оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 46 минут, заход - в 20 часов 55 минут. Долгота светового дня - 16 часов 9 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Борис и Глеб Сеятели.

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно — значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо. Говорили также, что если при первой соловьиной трели скинуть рубаху, то блохи кусать не будут.

Именины в этот день: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя, Роман.