В понедельник в Челябинской области местами дожди

В понедельник, 25 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в северных районах небольшой дождь. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В южных и восточных районах местами прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – до плюс пяти градусов, в низинах – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в низинах прохладнее – до плюс 10 градусов.

Ветер южный с переходом на западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 28 минут, заход - в 20 часов 17 минут. Долгота светового дня - 14 часов 49 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 25 апреля – Василий Парильщик. «На Василия весна землю парит», - подмечали крестьяне. Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью.

Именины в этот день: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.