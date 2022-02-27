В понедельник в Челябинской области местами мокрый снег с дождем

В понедельник, 28 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет мокрый снег и дождь, гололедно-изморозевые явления, ночью и утром в южных районах туманы, ветер слабый, атмосферное давление высокое. В Челябинске - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 3-8 градусов, в южных районах – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градуса. По области – до плюс пяти градусов, на юге прохладнее – до минус пяти градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 53 минуты, заход - в 18 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 29 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 28 февраля – Онисим Овчарник.

О погоде говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. А подъем воды в реках обещал хороший сенокос.

Именины в этот день: Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.